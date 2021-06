Dinamarca goleia Rússia e se garante nas oitavas da Eurocopa

Com uma goleada de 4 a 1 sobre a Rússia nesta segunda-feira (21) no estádio Parken, em Copenhagen, a Dinamarca garantiu a classificação para as oitavas de final da Eurocopa. Também pelo Grupo B, a Bélgica superou a Finlândia por 2 a 0 para manter a invencibilidade na competição.

Com os resultados desta segunda, os belgas conseguiram a liderança no grupo com três vitórias em três jogos e a Dinamarca ficou em segundo lugar com três pontos. A Finlândia terminou em terceiro pelo saldo de gols.

Mikkel Damsgaard abriu o placar para os dinamarqueses com um chute impressionante aos 38 minutos, e Yussuf Poulsen aproveitou um passe ruim de Roman Zobnin para marcar o segundo aos 14 minutos da segunda etapa.

Artyom Dzyuba diminuiu em cobrança de pênalti para a Rússia aos 25 minutos, mas um chute muito forte da entrada da área de Andreas Christensen e um quarto gol de Joakim Maehle completaram o resultado. A Dinamarca enfrentará o País de Gales nas oitavas de final em Amsterdã (Holanda), no dia 26 de junho.

Já a Bélgica, que triunfou graças a gols de Lukaku e Hradecky (contra), enfrenta na próxima fase um dos terceiros colocados em Sevilha (Espanha) no dia 27.

* Com informações da agência de notícias Reuters.