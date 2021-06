"Estou bem, dadas as circunstâncias", diz meia Eriksen, da Dinamarca

O jogador dinamarquês Christian Eriksen disse que está se sentindo "bem, dadas as circunstâncias" e expressou gratidão pela avalanche de mensagens que recebeu depois que sofreu uma parada cardíaca durante a partida inaugural de seu time na Euro 2020 no sábado (12).

Seu primeiro comentário público desde que desmaiou em campo veio no momento em que seus colegas de seleção se preparam para o segundo jogo da Dinamarca no Grupo B contra a Bélgica na quinta-feira.

"Muitos agradecimentos por suas saudações e mensagens doces e maravilhosas de todo o mundo. Significa muito para minha família e eu", disse Eriksen no perfil da seleção no Instagram. "Estou bem, dadas as circunstâncias."