F1: Verstappen lidera treino na Áustria e Bottas assusta com derrapada

Líder do campeonato de Fórmula 1, Max Verstappen foi o mais veloz no treino livre para o Grande Prêmio da Estíria, lar da Red Bull, nesta sexta-feira (25), e Valtteri Bottas deu um susto quando sua Mercedes girou na pista dos boxes.

O piloto holandês de 23 anos da Red Bull liderou as duas sessões no circuito austríaco, estabelecendo uma melhor volta de 1min05seg910 de manhã e 1min05seg412 de tarde.

Fastest on Friday 🏁 Max finishes FP2 in P1 with a 1:05.412 and Checo is P9 with a 1:06.089 #StyrianGP 🇦🇹 pic.twitter.com/JqdFSQnbII — Red Bull Racing Honda (@redbullracing) June 25, 2021

Daniel Ricciardo, da McLaren, foi o segundo mais rápido, e Esteban Ocon ficou em terceiro pela Alpine.

Heptacampeão mundial, Lewis Hamilton, que está 12 pontos atrás de Verstappen após sete corridas, ficou na quarta colocação com sua Mercedes.

O britânico havia sido mais rápido que Verstappen na segunda sessão, mas seu tempo de volta foi descartado por ele ter excedido o limite da pista na última curva, onde perdeu o traçado.

"Lewis foi mais rápido, mas seu tempo de volta foi apagado, então parece um pouco diferente do que é mostrado no momento", disse Verstappen. "Mas, no geral, foi bastante bom para nós. É claro, há algumas coisas para se analisar, mas estou bastante contente com a situação do carro no momento".

Bottas, 4º e 12º, foi convocado pelos fiscais depois de perder tração traseira e deslizar de lado ao sair do box da Mercedes, parando de forma a bloquear a pista e quase batendo na parede.

"Isto é absolutamente ridículo", disse a McLaren em uma mensagem de rádio ao diretor da corrida, Michael Masi. "Ele poderia ter acertado nossos caras lá".