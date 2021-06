Flamengo vence Coritiba e está nas oitavas da Copa do Brasil

Com gols de Vitinho e Bruno Henrique, o Flamengo garantiu a classificação para as oitavas de final da Copa do Brasil após derrotar o Coritiba por 2 a 0 na noite desta quarta-feira (16) no estádio do Maracanã.

Mesmo com a vantagem alcançada na partida de ida (que venceu por 1 a 0), disputada na última quinta-feira (10) no Couto Pereira, o Rubro-Negro buscou a todo tempo a vitória, alcançando, na etapa inicial, 77% de posse de bola e 11 chutes a gol.

Diante de tamanha superioridade, o Flamengo conseguiu transformar seu domínio em gol aos 26 minutos do primeiro tempo, quando, após grande jogada individual na esquerda, Gerson levantou a bola na área para Vitinho marcar.

O 2 a 0 veio apenas aos 20 minutos da etapa final, quando, após troca de passes coletiva, Matheuzinho cruzou rasteira para dentro da área, onde Bruno Henrique apenas escorou para o fundo do gol defendido por Wilson.

Assim, o Flamengo se junta a ABC, Athletico-PR, Atlético-GO, Atlético-MG, Bahia, CRB, Criciúma, Fluminense, Fortaleza, Grêmio, Juazeirense, Santos, São Paulo, Vasco e Vitória nas oitavas de final da Copa do Brasil. O sorteio dos confrontos da próxima fase será na terça-feira (22).