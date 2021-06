Ginástica artística: brasileiros alcançam outras sete finais em Doha

A seleção brasileira de ginástica artística garantiu, nesta quinta-feira (24), mais sete classificações às finais da Copa do Mundo de Doha. No segundo dia de classificatórias, o destaque verde e amarelo foi Lorrane Oliveira. A atleta homologou uma nova acrobacia no código de pontuação da modalidade na apresentação no solo. Ela efetuou um duplo twist carpado com meia volta e colocou seu nome nesse movimento. Com tudo isso, a ginasta do Flamengo obteve a nota de 12.700 e se classificou à decisão.

TÁ NO CÓDIGO, BRASIL! 🇧🇷

Nossa Lorrane Oliveira acaba de colocar seu nome no código ao acertar um LINDO duplo twist carpado com meia volta na Copa de Doha! A evolução do Dos Santos agora se chama OLIVEIRA!

Quantos likes esse orgulho brasileiro merece, comunidade ginástica?! 💙 pic.twitter.com/onD1daXF2J — CBG Ginástica (@cbginastica) June 24, 2021

Na prova da trave, duas atletas brasileiras conseguiram obter vagas na disputa das medalhas. Após se garantir em Tóquio no Pan-Americano da modalidade e avançar também nas barras assimétricas em Doha, Rebeca Andrade tirou 13.166 e se colocou no grupo das oito finalistas. Flavia Saraiva voltou a competir, o que não ocorria desde o Mundial de 2019, e fez a primeira participação nessa Copa do Mundo na trave, terminando com 13.091, e também foi à final.

Nas paralelas, outros dois brasileiros conseguiram notas suficientes para seguirem às finais. Caio Souza somou 14.466, a sexta melhor pontuação. Chico Barreto conseguiu 13.966, a oitava marca.

Outro aparelho a ter dois brasileiros classificados foi a barra fixa. Chico Barreto, com 13.966 pontos, ficou com a quarta melhor nota. Arthur Nory, após somar 13.666, avançou em sexto.

No salto, Caio Souza não conseguiu nota suficiente. Ele fez 13.366 no primeiro salto e 14.341 no segundo, fechando na 10ª posição. No solo, Diogo Soares ficou pelo caminho. Na etapa classificatória, os 13.666 pontos obtidos por ele não foram suficientes para levá-lo às finais. O atleta ficou na 10ª posição.

As provas finais ocorrem entre sexta-feira (25) e sábado (26) a partir das 10h (horário de Brasília).