Impiedoso, Rafael Nadal chega às quartas de final de Roland Garros

O rei do saibro, Rafael Nadal, superou um começo turbulento para vencer o adolescente italiano Jannik Sinner por 7-5, 6-3 e 6-0 nesta segunda-feira (7), garantindo uma vaga nas quartas de final de Roland Garros.

O espanhol, que busca conquistar o 14º título de simples no Roland Garros e se tornar o único tenista com 21 títulos de Grand Slam, venceu 35 sets consecutivos em Paris.

O 19º do mundo, Sinner, que aos 19 anos foi rotulado como o próximo grande sucesso do tênis, enfrentou dificuldades na quadra Philippe Chatrier depois de começar bem a partida e chegar a liderar por 5-3 no primeiro set.

Nadal vai enfrentar o argentino Diego Schwartzman por uma vaga nas semifinais.