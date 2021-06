Itália vence Turquia por 3 a 0 em jogo de abertura da Eurocopa

A Itália deu pontapé inicial ao Campeonato Europeu de futebol com uma vitória convincente por 3 a 0 sobre a Turquia, pelo Grupo A, no Estádio Olímpico, nesta sexta-feira (11), com gols de Ciro Immobile e Lorenzo Insigne e outro contra.

⏰ RESULT ⏰



⚽️ EURO 2020 opens with a bang!



🇮🇹 Immobile & Insigne on target as Italy start with emphatic win in Group A...

🇹🇷 Turkey remain winless against the Azzurri @azzurri = your team to watch? 👀#EURO2020 — UEFA EURO 2020 (@EURO2020) June 11, 2021

A equipe de Roberto Mancini parou no sistema defensivo da Turquia no primeiro tempo, mas abriu o placar aos 8 minutos do segundo tempo, quando um cruzamento de Domenico Berardi bateu no defensor turco Merih Demiral e entrou no gol.

O time italiano, agora invicto há 28 partidas, ampliou aos 21 minutos, com Immobile, que balançou a rede depois que Leonardo Spinazzola teve um chute defendido pelo goleiro turco Ugurcan Cakir. Insigne fez 3 a 0 aos 34 minutos com uma finalização certeira.

Suíça e País de Gales se enfrentam no segundo jogo do grupo, em Baku, neste sábado (12).