Natação: Bruno Fratus é ouro em etapa do Circuito Mare Nostrum

Nesta terça-feira (1º), o nadador brasileiro Bruno Fratus conquistou a medalha de ouro na prova dos 50 metros nado livre na etapa de Canet-em-Roussillon, na França, do Circuito Mare Nostrum, um dos mais importantes do mundo. Na final, Bruno empatou com o francês campeão olímpico Florent Manaudou com o tempo de 22s12. Nesse caso, o regulamento da competição prevê que os dois atletas fiquem com a medalha dourada. Nas eliminatórias, o nadador da seleção olímpica nacional passou com o quarto melhor tempo, 22s50. Bjoern Seeliger, da Suécia, completou o pódio com 22s30.

É OUROOOOOO 🥇🇧🇷🏊🏼‍♂️



Bruno Fratus é ouro nos 50m livre no Mare Nostrum



22.12 na etapa de Canet-en-Roussillon 🇫🇷



Fratus terminou empatado com o campeão olímpico @FlorentManaudou pic.twitter.com/UlSGjvQhil — Time Brasil (@timebrasil) June 1, 2021

No domingo (30), o brasileiro já havia faturado a prata na mesma prova na etapa de Mônaco do Mare Nostrum. Na ocasião, ele completou os 50 metros em 22s04. No final de semana, o campeão foi o holandês Thorm de Boer com o temo de 21s62.

Já classificado para os Jogos Olímpicos de Tóquio, Bruno está usando o torneio como reta final de preparação para o evento. O Circuito Mare Nostrum continua nesta quarta-feira (2) em Canet e depois vai para Barcelona. Lá, entre os dias 5 e 6 de junho, ocorre a última etapa dessa temporada.