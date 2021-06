Pia Sundhage chama zagueira Antonia para amistosos da seleção feminina

A técnica Pia Sundhage convocou nesta quarta-feira (9) a zagueira Antonia, do Madrid CFF (Espanha), para integrar a seleção feminina de futebol que terá pela frente dois amistosos em Cartagena (Espanha). Na sexta-feira (11), as brasileiras enfrentam a Rússia. Na segunda-feira (14), o adversário será o Canadá. As partidas estão marcadas para 16h (horário de Brasília).

Segundo nota da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), a defensora de 27 anos já se integrou ao grupo e participa do treino de quinta-feira (10), às 17h, o último antes do jogo com a Rússia. As demais zagueiras do elenco que está em Cartagena são Bruna Benites (Internacional), Rafaelle (Palmeiras), Erika e Poliana (ambas do Corinthians).

Conforme a assessoria de imprensa da entidade, a convocação de Antonia se deu por opção técnica de Pia, interessada em observá-la. No último dia 21, a treinadora inicialmente chamou 25 jogadoras e admitiu que, dificilmente, alguém que estivesse fora da lista teria chance de ir à Olimpíada de Tóquio (Japão). Somente 18 atletas podem integrar a equipe nos Jogos.

No ano passado, Antonia foi convocada para o Torneio Internacional da França em substituição a Erika, contundida. A estreia foi no empate sem gols com a seleção dos Países Baixos, quando jogou tanto na zaga como na lateral direita. Vale lembrar que, nas entrevistas coletivas, Pia tem defendido que as jogadoras tenham condições de exercer diferentes funções em campo. A defensora também foi chamada para o She Believes, competição amistosa realizada em fevereiro deste ano, nos Estados Unidos, mas sofreu um edema na coxa direita e não chegou a atuar.