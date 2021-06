Quatro nadadores atingem marcas para Tóquio em seletiva paralímpica

O primeiro dia da seletiva que define os representantes da natação brasileira na Paralimpíada de Tóquio (Japão) terminou com quatro atletas alcançando índice nas respectivas provas. Com as marcas desta quarta-feira (2), Phelipe Rodrigues, Talisson Glock, Susana Schnarndorf e Gabriel Cristiano aguardam o fim do evento, que acontece até sábado (5), no Centro de Treinamento Paralímpico, em São Paulo, para verem seus nomes entre os 35 classificados da modalidade para os Jogos.

O primeiro foi Phelipe, da classe S10, que nadou a eliminatória dos 100 metros nado livre em 53s72. O tempo máximo era 54s44. Em seguida, na mesma prova e fase, mas pela classe S6, Talisson realizou o percurso em 1min07s55, marca também inferior ao índice (1min08s50). Ainda no período matutino, Susana (classe S4) cravou 3min05s75 na eliminatória dos 150 metros nado medley, tempo bastante folgado em relação aos 3min44s86 estabelecidos como critério. À noite, na final dos 100 metros livre da classe S8, Gabriel Cristiano anotou 1min00s43, 22 centésimos abaixo do índice da categoria, sendo o quarto nadador a garantir marca para Tóquio nesta quarta.

Na natação paralímpica, quanto menor o número das classes voltadas a atletas com deficiência físico-motora (1 e 10) ou visual (11 e 13), maior o grau de comprometimento. A classe S14 é dirigida a nadadores com deficiência intelectual.

O Brasil iniciou a seletiva com quatro atletas classificados para Tóquio: Edênia Garcia (S4), Daniel Dias (S5), Wendell Belarmino (S11) e Carol Santiago (S12), todos campeões mundiais em 2019. Apesar disso, o quarteto participa do evento como preparação. Nesta quarta-feira, Daniel e Carol caíram na água, com destaque à última, que fez 58s98 na final dos 100 metros estilo livre e estabeleceu o novo recorde das Américas, superando uma marca que ela própria havia atingido pela manhã (59s07) e ficando apenas 57 centésimos atrás do recorde mundial da russa Oxana Savchenko em 2012.

Ruiter Silva, por sua vez, quebrou duas vezes recorde das Américas nos 100 metros estilo livre da classe S9, cravando 56s90 pela manhã e 56s64 à noite. A prova não faz parte do programa paralímpico, mas a marca do nadador será validada para composição da equipe do revezamento 4x100 metros estilo livre 34 pontos (em que a soma das classes dos quatro atletas não pode superar 34).

O evento continua nesta quinta-feira (2), a partir das 10h (horário de Brasília), com as provas dos 50 metros nado costas, 400 metros livre, 50 metros e 100 metros nado borboleta. O Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB) transmite as finais da seletiva no canal oficial do YouTube e na página da entidade no Facebook.