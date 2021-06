Série B: Vila Nova surpreende Operário e vence no Paraná

O Vila Nova derrotou o Operário-PR por 2 a 1 no estádio Germano Krüger, em Ponta Grossa, na noite desta segunda-feira (28). O resultado da partida, que abriu a 8ª rodada da Série B, tirou o Tigre da zona de rebaixamento. Agora, o Colorado ocupa a 10ª posição com nove pontos. Já o Operário perdeu uma invencibilidade de 18 jogos atuando dentro de casa e desperdiçou uma chance de se aproximar dos líderes do torneio. Após o jogo, o Fantasma segue em 5º com 12 pontos.

A primeira fora de casa!



Que vitória importante, Tigrão! 💪🇦🇹



VAAAAAAAAAAAAAAMOSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS!!! pic.twitter.com/XPzHmG5ffH — Vila Nova F.C (@VilaNovaFC) June 28, 2021

A primeira bola na rede saiu logo no início da partida. Aos cinco minutos, Arthur Rezende dominou de fora da área e soltou um chute forte. A bola quicou na frente do goleiro Thiago Braga, que não conseguiu evitar que ela morresse dentro do gol. Após pressionar muito em busca do empate, o Fantasma conseguiu o gol aos 41 minutos do primeiro tempo. Alex Silva, um dos destaques do jogo, foi no fundo e cruzou na cabeça de Ricardo Bueno.

Mas, na etapa final, o Operário não teve forças para virar o placar. Exagerou demais nas bolas alçadas na área e perdeu algumas boas oportunidades. Até que, aos 35 minutos, sofreu o segundo gol do Vila Nova. Em um rápido contra-ataque o Colorado definiu o placar com Alesson. Cara a cara com o goleiro, ele teve frieza para marcar.

Na próxima rodada, o Operário busca a recuperação justamente contra o líder do campeonato, Náutico, fora de casa na sexta-feira (2). O Vila Nova recebe a Ponte Preta no sábado (3) para tentar se manter em ascensão na competição.