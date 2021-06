Sorteio define confrontos pelas oitavas do Brasileiro Feminino A2

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) sorteou os confrontos pelas oitavas de final da Série A2 (segunda divisão) do Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino. As partidas de ida estão previstas para o próximo dia 27, enquanto as de volta estão inicialmente marcadas para 4 de julho. Os horários ainda serão anunciados. O sorteio aconteceu na sexta-feira (18), na sede da entidade, após a conclusão da quinta e última rodada da fase de grupos.

MAIS LÍDERES DO QUE NUNCA!



Com quatro gols da artilheira Ariel e um de Rosane, o Red Bull Bragantino derrotou o Vila Nova-ES por 5 a 0, encerrando a primeira fase do Brasileiro Feminino da série A2 com 100% de aproveitamento. 🚀🚀🚀



📸 Rafael Brazeghini / RPFotoEsportiva pic.twitter.com/Yr2YRq4RP8 — Red Bull Bragantino (@RedBullBraga) June 18, 2021

Melhor equipe da primeira fase e líder do Grupo D, com cinco vitórias em cinco jogos e saldo positivo de 25 gols, o Red Bull Bragantino terá pela frente o JC-AM, que se classificou em segundo no Grupo B. O Ceará, com os mesmos 100% de aproveitamento do Massa Bruta, mas saldo de gols inferior (20), reencontrará o Botafogo-PB, a quem enfrentou no Grupo C, no qual ficou em primeiro, um posto à frente das paraibanas.

O Atlético-MG também concluiu a primeira fase ganhando as cinco partidas do Grupo E, com saldo positivo de 13 gols. Nas oitavas, as Vingadoras duelarão com o Iranduba, classificado como um dos melhores terceiro colocados, pela campanha feita no Grupo A. Outro time 100% é o Vasco, líder do Grupo F, com saldo de 11 gols pró, que medirá forças com o América-MG, que ficou na terceira posição na mesma chave cruzmaltinas.

👀✔️ Definida a equipe adversária das #Vingadoras nas oitavas de final do Brasileirão A2!



⚔️🐔 Vamos pra cima do Iranduba-AM, decidindo o confronto em casa. As datas dos jogos ainda serão divulgadas.#VingadorasPeloAcesso 🏴🏳️ pic.twitter.com/0dIsfvRJ9V — Galo Futebol Feminino (@GaloFFeminino) June 19, 2021

Vice-líder do Grupo F, o Athletico-PR enfrentará a União Desportiva Alagoana (UDA), que avançou em terceiro lugar no Grupo C. Primeiro do Grupo A, o Esmac-PA será o adversário do Aliança-GO, que ficou em terceiro no Grupo E. Segundo colocado da chave das goianas, o Cresspom-DF duelará com o Fortaleza, o melhor do Grupo B. Por fim, o Real Ariquemes-RO - segundo do grupo do Esmac - terá pela frente o Fluminense, que ficou atrás do Bragantino no Grupo D.

🌪️ GOLEADA RUBRO-NEGRA!



Furacão vence a Ponte Preta, fora de casa, e termina a primeira fase do Campeonato Brasileiro Feminino A2 em grande estilo. Agora, partiu oitavas de final! #VamosFuracão #GuriasFuracão pic.twitter.com/bz5Ta4aF5x — Athletico Paranaense (@AthleticoPR) June 18, 2021

Os semifinalistas garantem acesso à Série A1 (primeira divisão) de 2022. Os 12 times restantes estão assegurados na Série A2 do ano que vem. As demais equipes que disputaram a segunda divisão deste ano foram rebaixadas à Série A3 (terceira divisão), nova competição do calendário do futebol feminino brasileiro, na próxima temporada.