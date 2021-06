Tiro com arco: brasileiros avançam na etapa da Copa do Mundo, em Paris

O Brasil estreou com pé direito nesta terça-feira (22), primeiro dia da etapa de Paris (França) da Copa do Mundo de Tiro com Arco. Marcus D´Almeida e Bernardo Oliveira, ambos já garantidos em Tóquio 2020, venceram os duelos da fase eliminatória do arco recurvo e amanhã (23) disputam entre si uma vaga na terceira fase da competição, a partir das 10h45 (horário de Brasília). Mais cedo, às 9h45, a carioca Ane Marcelle Santos encara a australiana Laura Paeglis, pela fase eliminatória.

O arqueiro Marcus D"Almeida obteve o melhor resultado entre os brasileiros na classificatória - 25º lugar, com 633 pontos - avançando à fase seguinte, eliminatória, quando derrotou por 7 a 3 o porto-riquenho Adrian Muñoz,

Já o brasiliense Bernardo Oliviera alcançou a 73ª colocação (645 pontos) na fase classificatória e e na eliminatória derrotou Ruman Chana, de Bangladesh, por 6 a 2.

Também já classificada à Olimpíada no recurvo feminino, a carioca Ane Marcelle Santos conseguiu a 34ª posição (640 pontos) ao final da fase classificatória. Já a australiana Paeglis, rival nesta quarta (23), ficou em 79º lugar (611 pontos).

Outra disputa que terá representantes brasileiros é a de duplas mistas. Ane Marcelle e Marcus D´Almeida, que ficaram em 14º na etapa inicial com 1303 pontos, terão pela frente a equipe da Malásia. O duelo eliminatório por vaga nas oitavas de final será na quinta-feira (24), às 04h15 (horário de Brasília). Marcus e Ane Marcelle erão os únicos brasileiros nessa modalidade no Japão. Eles estarão nas disputas individuais e nas duplas mistas na Olimpíada.

A etapa de Paris da Copa do Mundo é a terceira dessa temporada, mas a primeira com participação de atletas brasileiros. A seleção nacional havia sido impedida de participar dos torneios da Guatemala e da Suíça por restrições relativas à pandemia do novo coronavírus (covid-19).