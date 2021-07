Agatha e Duda passam por argentinas na estreia em Tóquio

As brasileiras Agatha e Duda derrotaram as argentinas Ana Gallay e Fernanda Pereyra por 2 sets a 0 (parciais de 21/19 e 21/11), na noite desta sexta-feira (23) no Parque Shiokaze, no jogo que marcou a estreia do torneio feminino de vôlei de praia na Olimpíada de Tóquio (Japão).

É VITÓRIA DE ÁGATHA/DUDA 🏐🏖



Grande estreia de Duda nos @JogosOlimpicos



🇧🇷 Ágatha/Duda

2 x 0 (21/19 e 21/11)

🇦🇷 Gallay/Pereira



Aquela dupla que você respeita!#TimeBrasil #beachvolleyball



📸 Wander Roberto/COB pic.twitter.com/53n0eUbJDg — Time Brasil (@timebrasil) July 24, 2021

A próxima partida das brasileiras acontecerá na próxima terça-feira (27), a partir das 10h (horário de Brasília), contra as chinesas Wang Xinxin e X. Y. Xia.

A outra dupla verde e amarela, Ana Patrícia e Rebecca, começa a caminhada nos Jogos de Tóquio no próximo domingo (25), a partir das 23h, contra as quenianas Gaudencia Makokha e Brackcides Khadambi.