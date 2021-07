Ana Patrícia e Rebecca perdem, mas avançam no vôlei de praia

As brasileiras Ana Patrícia e Rebecca foram derrotadas pelas norte-americanas Kelly Claes e Sarah Sponcil por 2 sets a 1 (parciais de 17/21, 21/19 e 15/11), nesta sexta-feira (30) no Parque Shiokaze, no vôlei de praia da Olimpíada de Tóquio (Japão).

🇧🇷 1 x 2 🇺🇸

21/17, 19/21 e 11/15



Derrota de Ana Patrícia/Rebecca para Claes/Sponcil, que fecham sua participação na fase de grupos.



📸 Miriam Jeske/COB

Mesmo com este revés, as brasileiras garantiram a classificação para as oitavas de final como uma das melhores terceiras colocadas da fase inicial, graças ao sets average.

“No primeiro set fomos muito bem, no segundo estávamos bem, mas entrou uma sequência de pontos delas que não esperávamos, em erros que normalmente não cometemos. Aconteceu e temos de entender e melhorar para o próximo. E, no tie break, começou com uma diferença de três pontos evitáveis, que tomamos decisões erradas. Não desistimos, tentamos buscar, mas reconhecemos que podemos jogar melhor”, afirmou Ana Patrícia ao Comitê Olímpico do Brasil (COB) após a partida.

* Corrigido às 23h08 com a informação de que as brasileiras garantiram a classificação para as oitavas como uma das melhores terceiras colocadas.