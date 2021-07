Avaí atropela no Mineirão e deixa Cruzeiro perto do Z4 da Série B

O Avaí não tomou conhecimento do Cruzeiro no Mineirão. Neste sábado (17), o Leão da Ilha derrotou a Raposa por 3 a 0 em Belo Horizonte pela 12ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

Os visitantes subiram para o sexto lugar, com 18 pontos, a dois do G4. Os anfitriões chegaram ao sexto jogo sem vitórias e caíram para a 15ª posição, com 11 pontos, somente dois a frente da zona de rebaixamento.

Não é exagero dizer que o gol do Avaí, aos 17 minutos, foi o único lance de relevo da primeira etapa. Em contra-ataque puxado por Jonathan Copete pela direita, o atacante rolou para o volante Marcos Serrato dominar e finalizar de fora da área, no canto do goleiro Fábio. Apesar de ter mais a bola (62%), o Cruzeiro não foi nada eficiente. O chute mais perigoso saiu aos 37 minutos, dos pés do atacante Bruno José, dentro da área pela esquerda, mas o goleiro Gledson fez a defesa.

As mudanças do técnico Mozart, com a troca de volantes (Rômulo no lugar de Lucas Ventura) e a entrada de dois atacantes (Rafael Sobis e Felipe Augusto) nas vagas de um meia (Claudinho) e de um lateral (Jean) deixaram a Raposa mais ofensiva na volta do intervalo. Aos cinco minutos, o atacante Marcelo Moreno recebeu cruzamento de Rômulo pela direita e cabeceou a bola no travessão.

A sensação de um Cruzeiro melhor durou pouco. Em dois contra-ataques, o Avaí aproveitou a desorganização defensiva dos anfitriões e liquidou a fatura no Mineirão. Aos 24 minutos, o atacante Getúlio disparou pela esquerda e encontrou o meia Renato livre na área para ampliar. Aos 35, Copete cruzou rasteiro pela esquerda e Renato, na segunda trave, completou de carrinho para as redes. Abatido, o time mineiro pouco fez para mudar o cenário da partida, enquanto os catarinenses administraram a vitória.

Na 13ª rodada, o Cruzeiro enfrenta o Remo nesta terça-feira (20), às 19h (horário de Brasília), no Baenão, em Belém. Na quinta-feira (22), às 21h30, o Avaí recebe o Operário-PR na Ressacada, em Florianópolis.

Mais cedo neste sábado, o Brasil de Pelotas derrotou o Vitória por 1 a 0 no estádio Bento Freitas, em Pelotas (RS). O lateral Vidal, aos 30 minutos do primeiro tempo, fez o gol do triunfo xavante. Os gaúchos subiram para o 14º lugar, com 11 pontos, enquanto o Leão baiano permanece na zona de rebaixamento, agora na 18ª posição, com nove pontos.

Na próxima rodada, o Vitória recebe a Ponte Preta no Barradão, em Salvador, na terça-feira, às 21h30. No mesmo horário, mas na quarta-feira (21), o Brasil visita o Náutico nos Aflitos, em Recife.

Em outra partida deste sábado, Goiás e Londrina não saíram do zero na Serrinha, em Goiânia. O Esmeraldino está em quarto lugar, com 20 pontos, mas pode ser ultrapassado em caso de vitória do Operário sobre o CSA, às 19h, no estádio Germano Krüger, em Ponta Grossa (PR). O Tubarão segue na lanterna da Série B, com oito pontos.

Os times voltam a campo na terça, às 19h. O Goiás enfrenta o Botafogo no Nilton Santos, no Rio de Janeiro, enquanto o Londrina mede forças com o Confiança no estádio do Café, em Londrina (PR).