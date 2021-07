Contusão tira Douglas Augusto da seleção olímpica que irá a Tóquio

O meio-campo Douglas Augusto, do PAOK, da Grécia, foi cortado da seleção brasileira olímpica que buscará o ouro nos Jogos de Tóquio. Ele sofreu uma lesão no treino do último sábado e, após a constatação de que se trata de um estiramento muscular na coxa esquerda e que a recuperação será demorada, a comissão técnica optou por desconvocá-lo.

Douglas, de 24 anos, havia entrado na lista do técnico André Jardine no último dia 2, após a não-liberação de Gerson pelo seu novo clube, o Olympique de Marselha, da França. Ele deixa o grupo no dia do embarque para a Sérvia, onde a seleção finaliza os preparativos antes de voar para o Japão. Um novo atleta deve ser convocado e se juntar ao resto da delegação, que fará um amistoso em Novi Sad contra a seleção dos Emirados Árabes, na sexta-feira (15). A previsão é de chegada a Tóquio no dia 17. O Brasil estreia na Olimpíada contra a Alemanha, no dia 22.

Douglas Augusto foi o segundo atleta a ser cortado da seleção olímpica nesta semana. O zagueiro Gabriel Magalhães, do Arsenal, acabou substituído por Ricardo Graça, do Vasco.