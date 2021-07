Copa América: Marquinhos diz que final contra Argentina é um sonho

Um dia após a Argentina se tornar o adversário do Brasil na final da Copa América, o zagueiro Marquinhos afirmou em entrevista coletiva, realizada nesta quarta-feira (7), que é um sonho disputar uma decisão como esta.

🗣 "A gente tá do outro e vai buscar atrapalhar esse objetivo que ele tem"



Na coletiva desta quarta, o zagueiro Marquinhos falou sobre a final contra a Argentina e o sonho de Messi de conquistar um título pela sua seleção. Confira! #VibraOContinente pic.twitter.com/oIV106EBFw — CBF Futebol (@CBF_Futebol) July 7, 2021

“Brasil e Argentina vai muito além de um simples jogo de futebol. Desde criança foi um jogo que sonhei jogar. Com cinco, seis anos de idade, quando comecei a jogar futebol, a entender um pouco do que ele era, ao ver na televisão a seleção jogando, sonhava estar dentro de campo. Pela história que tem, por todos os jogadores que passaram, como Pelé, Zico, Rivaldo, Ronaldo, Ronaldinho. Do outro lado, Maradona, Messi. Essas camisas representam o futebol, não só sul-americano, mas mundial. Essas camisas fizeram o mundo parar para assistir jogos. É isso que representa a história de um Brasil e Argentina”, declarou o zagueiro do PSG (França).

Segundo o defensor brasileiro, a partida que acontece no estádio do Maracanã no próximo sábado (10), a partir das 21h (horário de Brasília), será definida nos detalhes.

RIVALIDADE EM CAMPO! Após 14 anos, Brasil e Argentina voltam a se enfrentar em uma decisão de CONMEBOL @CopaAmerica! Que o final seja igual ao da última vez, com a taça ficando nas mãos da #SeleçãoBrasileira. Vamos pra cima! 💪🇧🇷



📸: Lucas Figueiredo/CBF e AFA pic.twitter.com/4KivZr3ZIW — CBF Futebol (@CBF_Futebol) July 7, 2021

E entre esses detalhes está a atenção dedicada ao craque argentino Lionel Messi. “É uma fera, um grande jogador, que realmente pode desequilibrar um jogo. Temos que ter um cuidado muito grande, não só com ele, mas com todos os jogadores”, concluiu Marquinhos.