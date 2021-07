Coritiba empata com CRB e perde chance de colar no líder da Série B

O Coritiba empatou em 1 a 1 com o CRB, na noite desta quinta-feira (22) no estádio Couto Pereira, em Curitiba, em jogo válido pela 13ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

O gol dos paranaenses foi marcado pelo atacante Igor Paixão, aos 29 minutos da primeira etapa após bela jogada de Léo Gamalho. Porém, os alagoanos empataram com Nicolas Careca, aos 37 minutos da etapa final. Com o resultado, o Coxa viu a distância para o líder Náutico ficar em quatro pontos. Agora, o Coritiba tem 25 pontos em 12 jogos, em comparação aos 29 obtidos em 13 partidas pelo Timbu. Já o CRB segue perto do G4, na 5ª posição com 21 pontos.

O próximo jogo do Coritiba será o clássico estadual contra o Operário, no próximo domingo (25) no estádio Germano Krüger. No mesmo dia o CRB visita o Sampaio Corrêa no Maranhão.