Djokovic é 1º classificado ao ATP Finals após triunfo em Wimbledon

Novak Djokovic se tornou o primeiro tenista a se classificar para o ATP Finals deste ano ao empatar o recorde de Roger Federer e Rafael Nadal com a conquista de seu 20º título de Grand Slam em Wimbledon neste domingo (11).

O número um do mundo derrotou o italiano Matteo Berrettini em parciais de 6-7(4), 6-4, 6-4 e 6-3 na final, obtendo seu sexto troféu em Wimbledon e garantindo uma vaga no ATP Finals, que acontecerá em Turim entre 14 e 21 de novembro.

"Estou feliz por ter me classificado para Turim tão cedo", disse Djokovic, que disputará a 14ª edição do torneio, em um comunicado. "Os torcedores italianos gostam muito de tênis, então tenho certeza de que será um grande evento com uma atmosfera fantástica."