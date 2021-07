Djokovic é derrotado por Zverev e dá adeus ao ouro olímpico em Tóquio

A esperança de Novak Djokovic de se tornar o primeiro homem a completar o Golden Slam acabou nesta sexta-feira (30) depois da derrota surpreendente para o alemão Alexander Zverev nas semifinais de simples nos Jogos de Tóquio.

A derrota do sérvio por 1/6, 6/3 e 6/1 também encerrou seu sonho de ganhar uma medalha de ouro olímpica, a única grande honraria que falta em sua longa lista de conquistas.

O número um do mundo chegou a Tóquio em busca do Golden Slam - ganhar os títulos dos quatro Grand Slams e o ouro olímpico no mesmo ano - após triunfar no Aberto da Austrália, Roland Garros e Wimbledon em 2021.

Djokovic, que conquistou o bronze na chave de simples nos Jogos de Pequim 2008, parecia estar a caminho de uma vitória fácil na sexta-feira, ao vencer o set inicial por 6-1.

Mas o número cinco do mundo Zverev conseguiu encontrar o ritmo e se recuperou, vencendo oito games consecutivos, para comandar o placar.

Zverev selou a vitória com um winner e se tornou o primeiro alemão a chegar a uma final olímpica de tênis desde que Tommy Haas ganhou a prata nos Jogos de Sydney em 2000. Ele jogará contra o russo Karen Khachanov.

Djokovic enfrentará o espanhol Pablo Carreño Busta na disputa pela medalha de bronze.