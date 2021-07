Duelo dos Atléticos: Galo e Dragão jogam nesta quinta de olho no G4

A oitava rodada do Campeonato Brasileira continua nesta quinta-feira (01), às 19h, com o duelo dos “Atléticos”. Em busca de reabilitação, Atlético-MG e Atlético-GO se enfrentam no Mineirão, em Belo Horizonte, em um jogo de seis pontos. As duas equipes têm a mesma pontuação (10 pontos), vêm de derrota e precisam vencer para se reaproximarem do G4. O Galo é o nono colocado, e o Dragão ocupa a oitava posição.

Pelo lado do time mineiro, o técnico Cuca tenta apagar a imagem deixada nas três últimas partidas, com um empate e duas derrotas. Para isso, terá que superar desfalques importantes. Guilherme Arana e Allan estão suspensos e Dodô ainda se recupera de lesão muscular na coxa esquerda. Eduardo Sasha segue fora por ter testado positivo para Covid-19. Junior Alonso, Vargas e Alan Franco defendem suas seleções na Copa América.

Por outro lado, Savarino, que estava com a eliminada Venezuela, tem condições de jogo. Além dele, outros cinco atletas que ficaram em isolamento por covid-19 estão à disposição de Cuca: Marrony, Nathan, Micael, Dylan Borrero e Nacho Fernández.

O zagueiro Igor Rabello, que também se recuperou recentemente de covid-19, avalia o momento atual do time.

“Infelizmente, a gente vem de dois resultados ruins e parece que está tudo ruim. Não está. A gente está trabalhando, treinando. Não conseguimos fazer o nosso jogo nas duas últimas partidas, isso acontece. O Campeonato Brasileiro é longo e isso vai acontecer. A gente tem que estar focado aqui dentro, fechados entre nós porque a gente sabe da qualidade do nosso time, o trabalho que a gente vem fazendo e a gente vai mudar esses resultados”, disse o atleta durante coletiva.

Pela equipe goiana, o técnico Eduardo Barroca também tem um grande desfalque. Emprestado pelo Galo ao Atlético-GO, Nathan Silva deve retornar ao Atlético-MG. Mesmo se a transferência não se concretizar, ele fica de fora da partida por cumprir suspensão. O zagueiro até aqui fez parte da defesa menos vazada do Campeonato Brasileiro, com apenas três gols sofridos. O substituto será Oliveira, que vai entrar em campo com a confiança do treinador.

“Tenho 100% de confiança no Oliveira. Acho o Oliveira um jogador muito bom. Tenho convicção de que o Oliveira tem totais condições de assumir o protagonismo do sistema defensivo do Atlético-GO, como o Nathan vinha fazendo muito bem. Com relação à sequência da competição, é um jogo muito difícil contra o Atlético-MG, mas a gente vai continuar pensando jogo a jogo, fazendo a melhor preparação possível e com muita confiança de que a gente pode ir lá no Mineirão e fazer um grande jogo”, afirmou Barroca.

Além de Nathan Silva, Eduardo Barroca não vai contar com João Paulo e Ronald, que se recuperam de lesão.