Nadia Comaneci celebra prata de Rebeca Andrade na Olimpíada

A celebração pela conquista da prata de Rebeca Andrade no individual da ginástica artística da Olimpíada de Tóquio (Japão), a primeira medalha olímpica feminina do Brasil na modalidade, ultrapassou as fronteiras do país. A romena Nadia Comaneci, um dos grandes nomes do esporte, declarou que a brasileira “fez história” nesta quinta-feira (29).

A ex-ginasta, que tem cinco ouros olímpicos em seu currículo, disse, em postagem em suas redes sociais, que estava muito orgulhosa do “trabalho árduo e dedicação” de Rebeca, sobre a qual afirmou: “Você fez história”.

Sooo proud of you and your team for the hard work and dedication…. You made history #rebecaandrade pic.twitter.com/xTgm2OiQzZ — Nadia Comaneci (@nadiacomaneci10) July 29, 2021

Além disso, a Romena relembrou a participação da atleta do Flamengo no Nadia Comaneci Invitational, competição entre jovens atletas da qual a brasileira participou em 2013 em Oklahoma (Estados Unidos).

“Isto tudo começou em 2013, aqui em Oklahoma, quando Rebeca venceu como júnior no Nadia Comaneci Invitational. Tão orgulhosa por seu trabalho árduo. Parabéns Brasil”, escreveu Comaneci, que é considerada uma das maiores ginastas da história.