Olimpíada: Ane Marcelle se classifica como 33ª no tiro com arco

A arqueira brasileira Ane Marcelle começou a sua participação na Olimpíada de Tóquio (Japão) alcançando a 33ª posição na etapa do ranqueamento do tiro com arco. Para isto, a carioca de 27 anos alcançou 636 pontos na disputa realizada na noite desta quinta-feira (22) no Campo de Tiro com Arco de Yumenoshima.

Após este resultado, na próxima fase, que é eliminatória, Ane Marcelle enfrenta a mexicana Ana Vazquez, que finalizou a etapa classificatória na 32ª posição com um ponto a mais do que a brasileira. A disputa acontece na próxima quinta-feira (27), a partir das 5h57 (horário de Brasília).

Quebra de recorde

A etapa do ranqueamento, que define os cruzamentos das fases eliminatórias da modalidade sem eliminar da disputa nenhuma atleta, teve um alto nível técnico. As quatro primeiras colocadas bateram o recorde olímpico, que era de 1996. A líder dessa fase foi a sul-coreana San An, com 680 pontos, que foi seguida por duas conterrâneas, Jang M, com 677 pontos, e Kang Chae, com 675. A quarta colocada foi a italiana Alejandra Valencia, com 674 pontos. O recorde anterior era da ucraniana Lherasymenko Herasymenko, com 673 pontos.