Olimpíada: Gabriel Medina brilha e alcança semifinal do surfe

O brasileiro Gabriel Medina avançou para as semifinais da disputa de surfe da Olimpíada, após superar o taitiano Michel Bourez, que representa a França nos Jogos de Tóquio (Japão), por 15,33 a 13,66, no início da noite desta segunda-feira (26) na Praia de Tsurigasaki.

E a vitória do bicampeão mundial (do Circuito Mundial de Surfe) aconteceu em um panorama bem diferente do visto nos últimos dias. A aproximação de um Tufão da costa do Japão fez com que o mar subisse muito, oferecendo aos atletas melhores condições de competição.

Com uma condição mais favorável, com ondas de mais de 2 metros, Medina brilhou e superou Bourez com certa folga, alcançando a melhor nota da competição de surfe até aqui, um 9, após dar um belo aéreo, um full rotation de backside.

O próximo desafio de Medina na competição será o japonês Kanoa Igarashi, que venceu o norte-americano Kolohe Andino por 12,60 a 11. A disputa acontece ainda no final da noite desta segunda.