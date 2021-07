Gustavo Tsuboi vence e chega às oitavas no tênis de mesa

O brasileiro Gustavo Tsuboi derrotou o nigeriano Quadri Aruna por 4 sets a 2, na noite desta segunda-feira (26) no Ginásio Metropolitano de Tóquio, e garantiu a classificação para as oitavas de final do torneio de tênis de mesa da Olimpíada.

TSUBOI NAS OITAVAS



🇧🇷 4 x 2 🇳🇬

13/15, 11/9, 11/6, 7/11, 11/7, 11/6



Gustavo Tsuboi vence a 2a partida e avança para as oitavas de final do 🏓 dos @JogosOlimpicos de #Tokyo2020



📸 Wander Roberto/ COB https://t.co/lC5y02Cw0h pic.twitter.com/j7xsNGE0kA — Time Brasil (@timebrasil) July 27, 2021

Com a atual campanha, Tsuboi já igualou Hugo Calderano e Hugo Hoyama com a melhor participação de um atleta do país em edições de Jogos Olímpicos no torneio individual.

“Procurei não pensar nesse tipo de coisa, como recordes e feitos históricos, pensei mais em como desenvolver meu jogo. Acho que essas coisas podem atrapalhar se você pensa muito nisso, mas, com certeza, agora, depois do jogo, mais relaxado, fico muito contente de contribuir para o meu país”, declarou o atleta ao Comitê Olímpico do Brasil (COB).

Nas oitavas de final, na madrugada desta terça-feira (27), ele enfrenta o taiwanês Lin Yun Ju.

Calderano confirma favoritismo

Quem também venceu pelo tênis de mesa foi Hugo Calderano, que bateu o esloveno Bojan Tokicpor 4 sets a 1. Agora, nas oitavas, o carioca terá pela frente o coreano Woojin Jang.