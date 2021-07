Palmeiras e Fluminense duelam no Brasileiro com promessa de equilíbrio

Líder absoluto do Campeonato Brasileiro, classificado para as quartas de final da Libertadores da América, oito vitórias consecutivas. Depois das críticas e desconfiança, o Palmeiras do técnico Abel Ferreira agora deixa os torcedores eufóricos. Neste sábado (24), o Verdão encara o Fluminense, às 19h (horário de Brasília(, no Allianz Parque, pela 13ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. O embate será transmitido ao vivo na Rádio Nacional, com narração de Felipe Rangel, comentários de Mario Silva, reportagem de Rafael Monteiro e plantão de notícias com Astrid Nick.

Partiu São Paulo! Preparação finalizada pra partida contra o Palmeiras! Vamos, Fluzão! 🇭🇺



📸: Mailson Santana/FFC pic.twitter.com/eYTVHoM5A9 — Fluminense F.C. (@FluminenseFC) July 23, 2021

Para quem não acompanha futebol diariamente, o confronto pode parecer "barbada". São 11 pontos de diferença, e o adversário vem de derrota em casa contra o Grêmio, penúltimo colocado. Entretanto, o panorama não é bem este. Assim como o Palmeiras, o Fluminense disputa a Libertadores e tem uma grande vantagem sobre o Cerro Porteño nas oitavas de final. O tricolor venceu a partida de ida, no Paraguai, por 2 a 0.

Vale lembrar que o confronto de volta seria nesta semana, mas a partida foi adiada devido ao falecimento do filho do técnico do Cerro Porteño. A mudança deu ao Flu uma semana inteira de treinamento e mais tempo de preparação para os próximos desafios. Além do Palmeiras, a equipe de Roger Machado vai encarar uma maratona de jogos contra o Criciúma, pela Copa do Brasil, e o próprio Cerro Porteño, pela Libertadores. Para o zagueiro Manoel, o momento é de pensar apenas no duelo com o líder do Brasileirão.

“Tem que pensar jogo a jogo. Infelizmente, não aconteceu o jogo contra o Cerro, mas agora é com o Palmeiras, uma equipe muito difícil, é a melhor do Campeonato Brasileiro hoje, e a gente sabe que vai ser um jogo difícil lá, fora de casa, mas nós temos que entrar pensando somente no Palmeiras. Todo mundo fica ‘ah, Libertadores’, mas a gente tem que pensar aqui, fazer o nosso papel, ganhar a partida contra o Palmeiras, depois pensar no Criciúma para dar mais confiança ainda para enfrentar o Cerro no jogo de volta da Libertadores”, disse em entrevista coletiva.

O Fluminense vai a São Paulo para vencer, mas sabendo das dificuldades. O que faz ser tão complicado derrotar o líder do Campeonato Brasileiro? O zagueiro Manoel responde.

“Jogadores de muita qualidade, é uma equipe que já vem jogando um bom tempo junta, tem característica de toque de bola, muito rápida, chega na linha de fundo e cruza muito na área, tem o Deyverson, que está muito bem. É uma equipe difícil de se jogar, em um campo que eles estão acostumados, sintético, rápido. Mas trabalhamos bastante nessa semana as características do Palmeiras e estamos preparados para enfrentar todas as dificuldades lá e vencer a partida".

O Verdão terá o desfalque do técnico Abel Ferreira, que recebeu o terceiro cartão amarelo. Luan e Rony voltaram a treinar após lesões musculares, mas não devem jogar. Já o Tricolor terá o retorno do uruguaio Abel Hernández, que recebeu apenas uma partida de suspensão pela expulsão contra o Corinthians.