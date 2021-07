Pira Olímpica Rio 2016 é acesa em homenagem aos Jogos de Tóquio

A cidade do Rio de Janeiro, sede dos Jogos Olímpicos 2016, teve hoje cerimônia de reacendimento da Pira Olímpica Rio 2016, próximo a Igreja da Candelária, centro da capital.

O evento contou com as presenças do prefeito Eduardo Paes, do cônsul-geral do Japão, Ken Hashiba, e do vice-cônsul, Takashi Goto.

A pira olímpica ficará acesa durante todo período dos Jogos de Tóquio, que começam oficialmente amanhã e vão até 8 de agosto.

O monumento, que estava inoperante havia anos, foi revitalizado pela prefeitura. Pouco depois das 18h30, Eduardo Paes chegou ao local com uma tocha olímpica de 2016, que passou para o cônsul japonês. Em seguida, o diplomata a entregou para duas crianças de vilas olímpicas, que aguardavam em cima de uma grua. Ambas foram elevadas à altura da pira olímpica e reacenderam o monumento.

O prefeito elogiou, em seu discurso, a organização feita por Tóquio nos jogos, em meio à pandemia, e deu ênfase ao legado que os Jogos de 2016 deixaram para o Rio de Janeiro.

*Sob a supervisão de Mario Toledo