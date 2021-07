Saltos ornamentais: Ingrid Oliveira vai à final em GP na Itália

Já classificada para os Jogos Olímpicos de Tóquio nos saltos ornamentais, a carioca Ingrid Oliveira avançou à final do Grand Prix de Bolzano, na Itália. Nesta sexta-feira (2), ela obteve a 6ª melhor pontuação, com 215,70 pontos após os cinco saltos. A melhor nota da semifinal ficou com a holandesa Celine van Duijn (285,90). A decisão será neste sábado (3), às 13h, no horário de Brasília.

Além da carioca, Isaac Souza, Kawan Pereira, Luana Lira (também classificados para os Jogos Olímpicos) e Anna Lucia Santos participam do evento. Isaac Souza e Kawan Pereira, na plataforma 10 metros masculina. Luana Lira e Anna Lucia Santos, no trampolim 3 metros feminino.

O quarteto compete neste sábado a partir das 5h (horário de Brasília). As finais serão domingo, a partir das 12h. Em Tóquio, as disputas dos saltos ornamentais ocorrem entre os dias 24 de julho e 7 de agosto.