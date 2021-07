Série D: com brilho de goleiro e ataque eficiente, Castanhal bate Fast

O Castanhal-PA assegurou a liderança do Grupo 1 da Série D do Campeonato Brasileiro por mais uma rodada. Neste sábado (17), o Japiim da Estrada superou o Fast Club-AM por 2 a 1 no Ismael Benigno, conhecido como estádio da Colina, em Manaus, pela sétima rodada da competição. A partida foi transmitida ao vivo pela TV Brasil.

Os paraenses foram a 17 pontos, mantendo-se dois pontos a frente do São Raimundo-RR, vice-líder da chave. De quebra, passaram a ter a melhor campanha geral da competição, com um ponto a mais que a Ferroviária-SP, que só empatou na rodada. Os amazonenses, com seis pontos, estão em sexto lugar, a dois pontos do Penarol-AM, quarto colocado e último time na zona de classificação à segunda fase.

A velha máxima do "quem não faz, toma" deu as caras no primeiro tempo. Verdade seja dita, muito por causa de Axel. O goleiro do Castanhal fez pelo menos três defesas importantes em finalizações perigosas do Fast. A um minuto, o camisa 1 se esticou no contrapé para salvar o arremate de Flamel. Cinco minutos depois, o meia tentou de novo, desta vez acertando o travessão. Aos 11, o atacante André Carlos foi lançado na esquerda e bateu cruzado, parando no arqueiro paraense.

Aos 21, André Carlos cruzou pela esquerda, Flamel desviou na pequena área e Axel, com a ponta dos dedos, fez um milagre. No contra-ataque, o atacante Pecel foi lançado pelo meia Lukinhas e acabou derrubado na área pelo goleiro Iago. O próprio Pecel cobrou a penalidade e abriu o marcador em Manaus. Apesar dos gritos de incentivo do técnico Ricardo Lecheva, o Fast sentiu o gol sofrido e o Japiim administrou a vitória parcial.

Na volta do intervalo, o Rolo Compressor tentou repetir a pressão e quase igualou aos quatro minutos. Flamel cruzou pela direita, mas o atacante Jackie Chan, dentro da área, pecou na finalização. O gás dos anfitriões terminou cedo e o Castanhal tomou o controle do jogo. Parecia aguardar a oportunidade certa para decidir a fatura. Ela surgiu aos 44 minutos e o Japiim não desperdiçou. Pecel lançou Leandro Cearense na direita. Ele cruzou para o também atacante Alexandre Santana, de voleio, aumentar a vantagem.

Nos acréscimos, o Fast descontou, com uma ajudinha da zaga do Castanhal. Aos 48 minutos, o lateral Hércules cruzou, a bola desviou no zagueiro Cleberson Ilustre e foi para as redes, enfim vencendo Axel. O placar, no entanto, não foi mais alterado.

Os dois times se reencontram no próximo sábado (24), às 15h (horário de Brasília), no estádio Maximino Porpino Filho, o Modelão, em Castanhal (PA), pela oitava rodada da Série D, a primeira do segundo turno. Confira abaixo os resultados de mais partidas deste sábado pela competição.

Grupo 1

Ypiranga-AP 0x1 Galvez-AC

São Raimundo-RR 2x1 Penarol-AM

Grupo 2

Guarany de Sobral-CE 2x1 Juventude Samas-MA

Moto Club-MA 1x0 Palmas-TO

Tocantinópolis-TO 0x0 Imperatriz-MA

Grupo 3

América-RN 4x1 Sousa-PB

Campinense-PB 0x1 ABC-RN

Caucaia-CE 0x4 Treze-PB

Grupo 4

Juazeirense-BA 2x1 Murici-AL

Grupo 5

Gama-DF 0x0 Goianésia-GO

Aparecidense-GO 1x1 União Rondonópolis-MT

Grupo 6

Boa Esporte-MG 0x0 Ferroviária-SP

Grupo 7

Madureira-RJ 1x0 Santo André-SP

Cianorte-PR 1x0 São Bento-SP