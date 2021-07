Vôlei de praia: Alisson e Álvaro perdem para norte-americanos

Alisson Cerutti e Álvaro Filho perderam para os norte-americanos Phil Dalhausser e Nick Lucena por 2 sets a 1 (22/24, 21/19 e 13/15), na noite desta segunda-feira (26) no Parque Shiokaze, em jogo válido pela 2ª rodada do torneio de vôlei de praia da Olimpíada de Tóquio (Japão).

Na próxima partida, os brasileiros terão pela frente a dupla holandesa formada por Alexander Brouwer e Robert Meeuwsen, a partir das 10h (horário de Brasília) da próxima quinta-feira (29).

No masculino, as disputas do vôlei de praia dos Jogos de Tóquio envolvem 24 duplas divididas em seis grupos de quatro times. Os dois primeiros de cada chave, e os dois melhores terceiros colocados, seguem para as oitavas de final. Os quatro piores terceiros colocados terão a possibilidade de disputar uma repescagem, que dará a vaga para mais duas duplas nas oitavas de final.