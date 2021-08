Bangu vence e ultrapassa Madureira na Série D

Em duelo tradicional do subúrbio carioca que contou com a transmissão da TV Brasil, o Bangu derrotou o Madureira por 3 a 1 e subiu para 13 pontos no Grupo 7 da Série D. O adversário, que entrou em campo com a mesma pontuação, acabou ultrapassado pelo critério de gols marcados. O destaque do jogo foi o atacante Rafael Carioca, com dois gols para o Alvirrubro.

NO DIA DOS PAIS! O PAI DO FUTEBOL VENCEU! No duelo do subúrbio, deu Banguzão. 3 a 1 sobre o Madureira. Gols de Rafael Carioca (2x) e Rochinha. O BANGU ESTÁ NO G4 DO GRUPO A07 da série D do Brasileiro. Pode comemorar, alvirrubro.



📸: @CaioAlmeida_98 / Bangu AC#semprebangu pic.twitter.com/AXS2m9EObn — Bangu Atlético Clube (@Banguoficial) August 8, 2021

A partida foi disputada no Estádio Laranjão, em Nova Iguaçu, a pedido do mandante, o Bangu, que alegou que o estado do gramado de Moça Bonita não era adequado para um bom futebol. Mas, mesmo atuando em outro município, a equipe se sentiu à vontade.

Aos 11 minutos, após contra-ataque pela direita, Rafael Carioca recebeu no meio da área e completou para abrir o placar para o Bangu.

Dois minutos depois, o Madureira alcançou o empate em um lance infeliz de Israel, que, ao se antecipar ao goleiro Paulo Henrique, acabou marcando contra.

O Bangu voltou a ficar à frente no placar com Rochinha, aos 18 minutos, aproveitando rebote de chute de Rafael Carioca.

O grande nome da partida deu números finais ao confronto no começo do segundo tempo. Rafael Carioca recebeu lançamento, passou pelo goleiro Lucão com um pequeno lençol e teve calma para avançar e tocar para o fundo das redes.

O Bangu não perde há cinco jogos (a última derrota foi justamente para o Madureira, no começo de julho) e tem 13 pontos, saldo de zero, e 11 gols marcados, um a mais do que o Tricolor, que tem os mesmos pontos e saldo de gols. No momento, estão respectivamente na terceira e na quarta posições do Grupo 7, alcançando a classificação para a próxima fase.

O próximo compromisso do clube de Moça Bonita é diante do Boavista, no sábado (14). Já o Madureira recebe o Cianorte no dia seguinte.

Outros resultados da Série D:

Grupo 3

Central 0x0 Sousa

Grupo 6

Rio Branco-ES 0x3 Rio Branco de Venda Nova

Grupo 8

Aimoré 2x0 Caxias