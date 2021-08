Blumenau-SC e Assoeva-RS empatam em 4 a 4 pela LNF

Blumenau-SC e Assoeva-RS empataram em 4 a 4, em jogo pela 10ª rodada da Liga Nacional de Futsal (LNF) disputado neste domingo (8) no ginásio do Parque do Chimarrão, em Venâncio Aires (RS). O confronto teve transmissão ao vivo da TV Brasil.

Com este resultado, o time da casa fica em situação difícil para buscar a classificação para as oitavas de final da competição.

Sabedor de que um triunfo seria muito importante para buscar a classificação para a próxima fase da LNF, a Assoeva abriu o placar com 20 segundos, com Boni. Mas o Blumenau conseguiu a virada, com gols de Raul e Diogo. Porém, antes do intervalo o time da casa deixou tudo igual, graças a gol de Valdin em cobrança de falta.

Na etapa final o Blumenau marcou primeiro, com Eder, mas a Assoeva virou para 4 a 3 graças a gols de Boni e Valdin. Porém, os visitantes continuaram arriscando, e garantiram a igualdade final com um belo gol de Simas.