Brasil começa preparação para Copa do Mundo de futsal da Lituânia

Os 16 atletas e os integrantes da comissão técnica da seleção brasileira masculina de futsal se apresentaram nesta segunda-feira (9) na Granja Comary, em Teresópolis. Na ocasião, o grupo deu início à preparação para a Copa do Mundo da Lituânia, marcado para o mês de setembro. A primeira atividade foi o teste RT-PCR para controle do novo coronavírus (covid-19).

“É um momento histórico, um momento marcante para o futsal, e vamos fazer tudo para colocar nossa camisa aqui junto com a taça do Mundial desse ano. Estamos muito felizes. Tenho que fazer uma foto ali naquele símbolo, uma deitado naquele campo. Tantos ídolos passaram por aqui, é de arrepiar ver estas camisas assinadas na parede. Quarto que Neymar passou, Romário passou. Estamos muito felizes com isso. É um prazer enorme”, declarou o fixo Rodrigo, com 12 anos de experiência na seleção nacional, à Confederação Brasileira de Futebol.

A seleção fica na Granja Comary até quarta-feira (10). Neste mesmo dia, o grupo viaja ao Rio de Janeiro e segue a preparação no Parque Olímpico, na Arena Carioca, até o dia 25. Três dias depois a delegação embarca para a Polônia para realizar quatro amistosos. Nos dias 2 e 4 de setembro, pegará a Polônia e a Sérvia nos dias 6 e 8.

A estreia na Copa do Mundo da Lituânia, no Grupo D da competição, será no dia 13 de setembro contra o Vietnã, às 11h (de Brasília). Depois pega a República Tcheca, no dia 16 de setembro, e fecha a fase de classificação enfrentando o Panamá no dia 19.

O mundial contará com 24 seleções na disputa, e seguem adiante rumo às oitavas de final os dois primeiros colocados de cada chave e os quatro melhores terceiros. O Brasil tem sete títulos mundiais.