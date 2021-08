Brentford vence Arsenal por 2 a 0 no retorno à elite do futebol inglês

A temporada do Campeonato Inglês começou de forma vibrante nesta sexta-feira (13), quando o Brentford celebrou seu primeiro jogo na divisão de elite em 74 anos, e o primeiro diante dos torcedores em seu novo estádio com uma emocionante vitória por 2 a 0 sobre o Arsenal.

Sergi Canos e Christian Norgaard marcaram um gol em cada tempo, provocando uma grande comemoração dos torcedores da casa, que esperaram muito para ocupar o seu lugar no novo estádio com 17.500 lugares e ainda mais para assistir ao futebol da principal divisão inglesa.

A vitória foi merecida para o Brentford diante de um Arsenal que parecia desarticulado sem a dupla de ataque formada por Aubameyang e Lacazette.

O último confronto das equipes havia sido uma vitória por 1 a 0 do Arsenal no antigo Griffin Park em maio de 1947, o último jogo do Brentford na antiga primeira divisão quando foi rebaixado, sem esperar que levaria 74 anos para voltar.

Foi uma trajetória difícil, com um recorde de nove fracassos nos playoffs antes de finalmente triunfar na temporada passada.

Com a honra de começar a nova temporada, a emoção era visível em todo o estádio, e os torcedores foram recompensados com um ótimo desempenho.