Chelsea vence Villarreal nos pênaltis e conquista Supercopa da Europa

O Chelsea (Inglaterra) conquistou nesta quarta-feira (11) o título da Supercopa da Europa ao derrotar o Villarreal (Espanha) por 6 a 5 na disputa de pênaltis, após empate em 1 a 1 no tempo regulamentar, em partida disputada no Windsor Park, em Belfast (Irlanda do Norte).

⏰ RESULT ⏰



🔵 Chelsea win 2021 Super Cup on penalties! 🎉🏆#SuperCup — #SuperCup (@ChampionsLeague) August 11, 2021

A equipe inglesa chegou à decisão na condição de detentora do título da última edição da Liga dos Campeões, enquanto o time espanhol se credenciou à disputa por ter vencido a Liga Europa.

Os Blues começaram melhor o confronto, e abriram o marcador logo aos 26 minutos, quando o alemão Havertz recebeu na esquerda e rolou rasteiro para o marroquino Ziyech finalizar de primeira.

O Submarino Amarelo chegou a ficar muito perto do empate no último lance da etapa inicial, quando o meio-campista Alberto Moreno chutou no travessão após receber de seu compatriota Gerard Moreno.

Logo aos 6 minutos da etapa final a trave impediu novamente o time espanhol de empatar, em lance de Gerard Moreno. Porém, aos 27 minutos não teve jeito, o Villarreal conseguiu deixar tudo igual em belo gol do espanhol. O atacante toca para Dia, que devolve de calcanhar para o camisa 7 bater no ângulo.

🟡 Gerard Moreno ⚽️



🔥 30 goals last season

👏 Off the mark for 2021/22 #SuperCup pic.twitter.com/auONb7PK6v — #SuperCup (@ChampionsLeague) August 11, 2021

A igualdade perdurou até o final dos 90 minutos, o que levou o confronto para a prorrogação. No tempo extra, ninguém conseguiu marcar, e o título foi definido na disputa de pênaltis.

E nas penalidades máximas quem brilhou foi o goleiro Kepa, que entrou nos últimos minutos da prorrogação no lugar de Mendy. O espanhol defendeu as cobranças de Mandi e Albiol para garantir o triunfo final de 6 a 5.