Lewandowski marca e ajuda Bayern a conquistar Supercopa da Alemanha

O artilheiro polonês Robert Lewandowski marcou duas vezes na vitória de 3 a 1 do Bayern de Munique sobre o Borussia Dortmund, nesta terça-feira (17), na decisão da Supercopa da Alemanha, dando continuidade a uma excelente fase após marcar 41 gols na última temporada no Campeonato Alemão.

O goleiro do time Bávaro, Manuel Neuer, fez duas grandes defesas para impedir Marco Reus e Haaland de abrirem o marcador, antes de Lewandowski marcar aproveitando cruzamento de Serge Gnabry com uma cabeçada poderosa que voou para a rede aos 41 minutos.

Thomas Müller marcou o segundo quatro minutos após o intervalo, quando Alphonso Davies avançou pela esquerda antes de colocar a bola na área. Lewandowski deu um leve toque para desviar a bola na direção de Müller, que arrematou com força.

Haaland teve um gol anulado por impedimento aos 8 minutos do segundo tempo, antes que Reus conseguisse reduzir a desvantagem aos 19 minutos com um chute impressionante.

As esperanças de recuperação do Dortmund foram destruídas quando Lewandowski aproveitou um erro de Manuel Akanji e disparou um remate rasteiro no canto inferior, fazendo o 3 a 1 aos 29 minutos, com o time Bávaro garantindo o seu primeiro troféu da temporada.

Lewandowski estabeleceu o recorde de gols em uma única temporada no último dia da campanha passada, quebrando a marca de 49 anos de Gerd Müller, lenda do Bayern de Munique que morreu no último domingo (15) aos 75 anos.