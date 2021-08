Eliminatórias: Infantino pede que ligas europeias liberem jogadores

Os clubes do Campeonato Inglês e Espanhol devem liberar jogadores para as eliminatórias da Copa do Mundo no próximo mês para "preservar e proteger a integridade esportiva", disse o presidente da Fifa, Gianni Infantino, nesta quarta-feira (25).

As principais ligas da Inglaterra e da Espanha disseram ontem (24) que apoiam os times que se recusam a disponibilizar jogadores para disputar eliminatórias que ocorram em países onde eles teriam de ficar em quarentena no seu retorno, principalmente na América do Sul.

A Premier League disse que cerca de 60 jogadores estavam programados para viajar a 26 países da "lista vermelha" do Reino Unido, enquanto a espanhola La Liga disse que 25 jogadores de 13 clubes diferentes serão afetados, número que pode ser ampliado quando Equador e Venezuela anunciarem seus times.

"Estou pedindo uma demonstração de solidariedade de cada membro da associação, cada liga e cada clube, para fazer o que é certo e justo para o jogo mundial", disse Infantino em comunicado. "Muitos dos melhores jogadores do mundo competem em ligas na Inglaterra e na Espanha, e acreditamos que esses países também compartilham a responsabilidade de preservar e proteger a integridade esportiva das competições em todo o mundo."

As regras rígidas na Inglaterra exigem que os jogadores fiquem em quarentena por 10 dias após sua chegada ao país, com a Premier League afirmando que o governo não concedeu nenhuma isenção para jogadores de futebol.

Infantino disse que escreveu ao primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, pedindo apoio.