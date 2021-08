Espanhol Ginés López conquista primeiro ouro olímpico da escalada

O jovem espanhol Alberto Ginés López conquistou a primeira medalha de ouro olímpica da escalada da história nesta quinta-feira (5), em uma final masculina eletrizante decidida no último instante na estreia do esporte em uma Olimpíada.

O norte-americano Nathaniel Coleman ficou com a prata, e o austríaco Jakob Schubert superou uma desvantagem enorme na pontuação e venceu a etapa final da competição para levar o bronze.

Inaugurando a modalidade em Tóquio, a escalada olímpica exige que os atletas compitam em três eventos com placares combinados para se chegar a um vencedor geral.

O primeiro evento é o de velocidade, uma disputa cabeça a cabeça em uma parede de 15 metros, seguido pelo bouldering, que envolve habilidades para solucionar problemas para vencer obstáculos montados em uma parede baixa. A dificuldade, o último evento, é uma escalada cronometrada que testa a resistência dos atletas.

Ginés López derrotou o japonês Tomoa Narasaki na abertura da prova de velocidade, mas caiu para o quarto lugar após um desempenho ruim no bouldering.

Porém, o jovem de 18 anos manteve a compostura no evento de dificuldade, no qual terminou em quarto (o suficiente para colocá-lo na liderança do ranking geral e conquistar o primeiro ouro do esporte).

“É um sonho realizado. Não esperava mesmo por isso. Não esperava chegar à final. Um sonho realizado”, disse Ginés López aos repórteres.

Sua vitória foi uma comprovação da juventude relativa dos atletas de escalada, já que o norte-americano de 17 anos Colin Duffy também chegou à final.