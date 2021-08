Fluminense vence Cerro Porteño e está nas quartas da Libertadores

O Fluminense garantiu a classificação para as quartas de final da Copa Libertadores após derrotar o Cerro Porteño (Paraguai) por 1 a 0, na noite desta terça-feira (3) no estádio do Maracanã, na partida de volta das oitavas de final da competição.

A classificação do Tricolor foi garantida porque, no confronto de ida, o time brasileiro venceu por 2 a 0 no Estádio La Nueva Olla, em Assunção.

Agora o Fluminense pega o Barcelona de Guayaquil (Equador) nas quartas de final da competição continental. O confronto de ida será no dia 12 de agosto, no Maracanã, e a volta será no dia 19, com mando dos equatorianos.

🇧🇷🔥🇪🇨 O duelo entre Brasil e Equador nas quartas da CONMEBOL #Libertadores! A disputa entre @FluminenseFC e @BarcelonaSC começa em 12/8.



🔜 Ida no Rio de Janeiro e volta em Guayaquil.



🤔 Quem é o favorito? pic.twitter.com/lZ15OLdW4X — CONMEBOL Libertadores (@LibertadoresBR) August 4, 2021

O Tricolor começou melhor a partida, e chegou a balançar a rede do gol defendido pelo goleiro Jean com 1 minuto de confronto, quando Nenê marcou após receber de Fred. Mas o juiz anulou o gol em razão de falta do camisa 9.

O Fluminense continuou mandando na partida, e aos 20 minutos o árbitro assinalou pênalti a favor do time brasileiro, porque Carrascal tocou a bola com a mão dentro da área. Fred foi para a cobrança e não perdoou. Este foi o quinto gol do artilheiro na atual edição da Libertadores.

🇭🇺🔝🇧🇷 Pegando geral! @fredgol9 isolou-se como terceiro maior artilheiro do Brasil na história da CONMEBOL #Libertadores, com 2⃣3⃣ gols.



😍 Um ídolo do @FluminenseFC!



🤩 Faltam 6⃣ para igualar o líder Luizão. pic.twitter.com/Bj0pkBHq8A — CONMEBOL Libertadores (@LibertadoresBR) August 4, 2021

A partir daí o time paraguaio partiu em busca do empate, mas o time das Laranjeiras conseguiu segurar a vantagem até o final.

O próximo compromisso do Fluminense será pelo Campeonato Brasileiro, onde mede forças com o América-MG no domingo (8), a partir das 16h (horário de Brasília), no estádio Independência.