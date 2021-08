Ituano bate Blumenau e larga em vantagem na decisão da LBF

O Ituano venceu o Blumenau por 66 a 55 na tarde deste domingo (15), no ginásio Ditinho Xavier, em Itu-SP. Esta foi a primeira partida da série melhor de cinco que decide o título da Liga Nacional de Basquete Feminino (LBF) 2021.

1/3 já foi! 🐓🏀🔥



Final - Jogo 1

Ituano Basquete 66 x 55 KTO/Blumenau



De virada, o Galo conquista a primeira vitória das #FinaisLBF!



Daqui a pouco tem mais detalhes lá no Facebook da Revista do Ituano.#ItuanoBasquete #GalonaFinal #LBF2021 #PlayoffsLBF #LevanteABolaDelas pic.twitter.com/oGDItxLj2o — Ituano Basquete (@ItuanoBasquete) August 15, 2021

Com 18 pontos e 11 rebotes, a pivô Letícia foi a grande destaque do jogo. Pelo lados das visitantes, a ala/pivô Vitória foi a cestinha com 13 pontos.

PLACAR FINAL!@ItuanoBasquete 6️⃣6️⃣x5️⃣5️⃣ @BlumenauBFB



ITU lidera a série 1-0



O jogo 1 é do galo, que conta com três atletas com 18 pontos para sair na frente na decisão!



📸 Pedro Teixeira/LBF

#FinaisLBF🏆 #LBFnaCultura#LevanteABolaDelas pic.twitter.com/QTWDWQuZyg — Liga de Basquete Feminino (@LBF_Oficial) August 15, 2021

O segundo jogo da série está marcado para terça-feira (17). O duelo ocorrerá novamente em Itu.