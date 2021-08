Meia Claudinho, campeão em Tóquio, é anunciado pelo Zenit, da Rússia

Poucas horas após a conquistar o bicampeonato olímpico com o Brasil nos Jogos de Tóquio (Japão), o meia-atacante Claudinho foi anunciado como novo reforço do Zenit, da Rússia, que fechou acordo com o Red Bull Bragantino. A transferência do jogador, de 24 anos, foi acertada pelo valor de 15 milhões de euros (o equivalente a R$ 92,4 milhões), segundo o clube paulista, que também terá direito a 20% no caso de venda futura.

«Зенит» достиг договоренности о переходе Клаудиньо! 🤩 — ФК «Зенит» (@zenit_spb) August 7, 2021

"O Zenit espera que Claudinho, assim como Malcolm, que se tornou o campeão olímpico em Tóquio, fortaleça a linha central e o poder de ataque do Zenit após a saída de Sebastian Driussi, acrescente variabilidade e dinamismo à equipe - disse Alexander Medvedev, gerente-executivo do clube russo.

Campeão olímpico na manhã deste sábado (7), em sua estreia em Olimpídas, o meia se destacou ano passado na Série A do Campeonato Brasileiro. Foi eleito a revelação e o craque da competição e ainda recebeu o troféu de artilheiro da competição, com 18 gols marcados, mesmo número do atacante Luciano, do São Paulo, também premiado neste quesito. Além disso, foi escolhido para a seleção do campeonato.