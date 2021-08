Paralimpíada: Brasil está na final do revezamento misto 4x50 m

O Brasil se classificou à final do revezamento misto 4x50 metros (m) livre da Paralimpíada de Tóquio (Japão), na noite desta quarta-feira (25) no Centro Aquático da capital japonesa. O time brasileiro entrou na água com Eric Tobeira (classe S4), Gabriel Melone (classe S6), Patrícia dos Santos (classe S4) e Laila Abate (classe S6) e alcançou o sexto melhor tempo das eliminatórias, com 2min38s01.

O qué trabalho em equipe na #Natacao ?

É fazer um tempo de 2:38.01 no revezamento misto 4x50m livre e classificar para final! ✊



🏊‍♂️Erick Tobera - classe S4,SB3

🏊‍♀️Laila Abate - Classe S6

🏊‍♂️Gabriel Oliveira - classe S6

🏊‍♀️Patricia Pereira - classe S4,SB3 #JogosParalimpicos — Comitê Paralímpico Brasileiro -ブラジルパラリンピック委員会 (@cpboficial) August 26, 2021

Na regra do revezamento, as classes dos atletas que compõem os times não podem, somadas, ultrapassar 20 pontos. Vale lembrar que quanto menor o número da classe, mais limitações o atleta tem. O time que disputou as eliminatórias deverá mudar para a final, para acomodar a entrada do Daniel Dias (classe S5), a grande estrela da natação paralímpica do Brasil.

O Brasil liderou a sua eliminatória em alguns momentos, sobretudo quando Gabriel Melone e Patrícia dos Santos caíram na água. A Itália assumiu a ponta na última virada do revezamento e conquistou o primeiro lugar na bateria, mas não comprometeu a classificação brasileira. A final será disputada nesta quinta-feira (26), às 8h (horário de Brasília).