Santos anuncia a contratação de Diego Tardelli

O Santos anunciou na tarde desta segunda-feira (23) a contratação do atacante Diego Tardelli. O jogador, de 36 anos e que estava no Atlético-MG, assinou contrato até dezembro deste ano, com opção de renovação até o final do Paulista 2022.

Uma vez Menino da Vila, sempre Menino da Vila! O atacante Diego Tardelli assinou contrato até dezembro deste ano, com opção de renovação até o final do Paulistão 2022.

“Seguimos com a nossa política de trazer jogadores dentro da nossa realidade e o Tardelli, sem dúvida, é uma grande conquista, porque vai passar seu conhecimento dentro e fora dos gramados ao grupo, sobretudo aos nossos atletas mais jovens. Com certeza, ajudará muito com sua vivência e fazendo o que mais sabe, gols. Seja bem-vindo”, afirmou o presidente do Santos, Andres Rueda.

Esta é a primeira passagem do jogador pelo Peixe. Antes de chegar ao profissional, Tardelli passou um ano na equipe da Vila Belmiro, no ano de 2000. “Tenho boas lembranças aqui, fizemos um baita campeonato na época, com Diego [Ribas, agora no Flamengo], de vez em quando eu subia para os juniores, que tinha o Robinho. É uma lembrança legal e hoje posso retornar aqui, totalmente diferente, com a minha história de atleta, sendo contratado por um clube grande, que é o Santos. Estou muito feliz, com essa oportunidade, de trabalhar aqui de novo. Muito à vontade, muito motivado”, declarou.

Ao chegar a uma equipe repleta de jovens, o experiente atacante também falou da expectativa de contribuir compartilhando a sua experiência no mundo do futebol: “Vou poder passar tudo que já vivi nesses 16 anos de profissão. É um grupo muito jovem mesmo, acabei conhecendo alguns, a maioria moleques mesmo, e vamos usar a experiência dentro e fora de campo para ajudar da melhor maneira possível”.