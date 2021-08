Seleção brasileira de vôlei feminino é convocada para Sul-Americano

O técnico José Roberto Guimarães divulgou, na tarde desta terça-feira (17), as 14 jogadoras convocadas para a disputa do Campeonato Sul-Americano feminino de vôlei.

O grupo chamado tem as levantadoras Macris e Roberta, as opostas Rosamaria e Lorenne, as ponteiras Gabi, Natália, Ana Cristina e Kasiely, as centrais Carol Gattaz, Carol, Bia e Mayany e as líberos Nyeme e Natinha.

O torneio acontece entre 15 e 20 de setembro, na cidade de Barrancabermeja (Colômbia). O Brasil buscará o 22º título sul-americano. O campeão e o vice garantirão vaga no Mundial adulto de 2022, que acontece na Holanda e na Polônia. A equipe verde e amarela começará a preparação no Centro de Desenvolvimento de Voleibol (CDV), em Saquarema (RJ), na próxima segunda-feira (23).