Série B: na estreia de Luxa, Cruzeiro bate Brusque e encerra jejum

Atuando fora de casa, o Cruzeiro conseguiu um resultado expressivo ao derrotar o Brusque, de virada, por 2 a 1, pela 16ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, no começo da tarde deste sábado (7). Os dois gols que garantiram o triunfo da Raposa saíram aos 40 minutos do segundo tempo, encerrando o jejum de vitórias que já durava nove partidas. De quebra, saiu temporariamente da zona de rebaixamento da competição.

VIRADA CABULOSA! 🦊@Cruzeiro mostra valentia e vira para cima do @Brusqueoficial depois dos 40. Que vitória gigante!#BRUxCRU pic.twitter.com/NtBLuf1TuQ — Brasileirão Série B (@BrasileiraoB) August 7, 2021

A grande novidade do time mineiro para tentar espantar a má fase estava no banco de reservas do Estádio Augusto Bauer, em Brusque. o técnico Vanderlei Luxemburgo iniciou sua terceira passagem no comando da Raposa.

Na primeira etapa, nenhum dos dois times conseguiu se impor. Os visitantes reclamaram de pênalti em Marcelo Moreno aos 29 minutos, quando o atacante não conseguiu alcançar uma bola cruzada após disputa com a zaga.

O pênalti que de fato foi marcado veio no segundo tempo, mas para o Brusque. Aos 13, Alex Ruan disputou bola com Eduardo Brock e caiu na área. A arbitragem apitou penalidade. Na cobrança, Edu marcou e se isolou ainda mais na artilharia da Série B, com nove gols.

A vitória veio com uma virada emocionante!



VAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAMOS, CRUZEIROOOOOOOOOO! 🦊💙 pic.twitter.com/78GIcsdmUp — Cruzeiro 🦊 (@Cruzeiro) August 7, 2021

Daí em diante, o Cruzeiro intensificou a pressão e obrigou o goleiro Zé Carlos a fazer pelo menos três boas defesas. Duas peças inseridas por Luxemburgo depois do gol do Brusque finalmente conseguiram romper a barreira adversária.

Aos 41, após cobrança de escanteio da direita, Felipe Augusto completou de cabeça e empatou.

Dois minutos depois, Giovanni arriscou de muito longe e o até então algoz Zé Carlos falhou, não conseguindo segurar.

O triunfo por 2 a 1 foi o primeiro do time mineiro desde a sexta rodada, quando bateu o Vasco pelo mesmo placar, no dia 24 de junho. O Cruzeiro ocupa temporariamente a 15ª posição, com 16 pontos, mas pode ser ultrapassado por Vitória, Ponte Preta e Londrina, que ainda entram em campo nesta rodada. O próximo compromisso da Raposa é diante do Vitória, no Mineirão, na quarta-feira (11).

No dia seguinte, o Brusque visita o CRB tentando se recuperar da derrota, que deixou a equipe catarinense provisoriamente em sétimo, com 24 pontos, um ponto atrás do próximo adversário.