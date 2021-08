Silvânia Costa é ouro no salto em distância em Tóquio

Silvânia Costa confirmou o favoritismo e conquistou a medalha de ouro da prova do salto em distância, classe T11 (de pessoas com deficiência visual), na Paralimpíada de Tóquio (Japão), na noite desta quinta-feira (26) no Estádio Olímpico.

Silvania Costa de Oliveira, classe T11, no mais alto do pódio em Salto em distância! Parabéns!! 🥇👏👏

E, ouro 90º do Brasil em #JogosParalimpicos

💛💚#ParalímpicoEmTóquio #Atletismo pic.twitter.com/oeknXGsBUX — Comitê Paralímpico Brasileiro -ブラジルパラリンピック委員会 (@cpboficial) August 27, 2021

A mineira, que também foi ouro na prova em 2016 (Rio de Janeiro), venceu ao alcançar 5 metros (m), a sua melhor marca na temporada. A prata ficou com a uzbeque Asila Mirzayorova (4,91 m) e o bronze com a ucraniana Yuliia Pavlenko (4,86 m). A outra brasileira na disputa, Lorena Spoladore, terminou na quarta posição ao saltar 4,77 m.

Silvânia começou a disputa queimando as duas primeiras oportunidades. Na terceira ela saltou 4,76 m, na quarta 4, 69 m e na quinta, finalmente, veio a marca de 5 m. Na sexta ela saltou 4,84.