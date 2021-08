Simone Biles vai competir na final da trave da ginástica em Tóquio

Simone Biles vai competir na final da trave de equilíbrio na terça-feira (3), o último evento feminino do calendário de ginástica dos Jogos Olímpicos de Tóquio, confirmaram autoridades da federação norte-americana de ginástica nesta segunda-feira.

"Estamos muito animados em confirmar que vocês verão duas atletas dos EUA na final da trave amanhã --Suni Lee e Simone Biles!! Mal podemos esperar para ver vocês duas!", afirmou a USA Gymnastics em comunicado.

