Tênis: João Menezes e Rafael Matos disputam final em San Marino

A dupla formada pelo mineiro João Menezes e o gaúcho Rafael Matos disputa neste sábado (14), a partir das 12h (horário de Brasília), a final do torneio de duplas masculinas do Challenger de San Marino de tênis. Os rivais na disputa pelo troféu serão o tcheco Zdenek Kolar e o venezuelano Luis David Martinez.

Os brasileiros garantiram a vaga na decisão ao vencerem nesta sexta-feira (13) os norte-americanos Evan King e Max Schnur por 2 sets a 0 (7/5 e 6/1). Na disputa do torneio de simples, João Menezes caiu nas quartas de final para o dinamarquês Holger Vitus Nodskov Rune, por 2 sets a 0 (6/0 e 7/5).

No primeiro set do jogo desta sexta-feira, os adversários norte-americanos quebraram primeiro o saque. Mas Menezes (271 do mundo nas duplas) e Matos (82 do ranking) buscaram a reação. Saíram de 3 a 1 para igualar com um break no 5/5 e, com nova quebra, fechar em 7/5. No segundo, o mineiro e o gaúcho conseguiram o break no segundo game, dominando o set, e com mais uma quebra abriram 5/1, vencendo na sequência por 6/1.

Após representar o Brasil nos Jogos Olímpicos de Tóquio, o mineiro João Menezes já participou do Challenger de Cordenons, na Itália. Neste torneio, no início de agosto, ele teve que abrir mão de seguir nas disputas de duplas quando o argentino Thiago Agustin, parceiro do brasileiro, sentiu uma lesão no abdômen. No torneio de simples, ele foi eliminado, na ocasião, na rodada inicial.