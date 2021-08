Tóquio: Isaquias e Jacky se garantem na semi da canoagem velocidade

Os baianos Isaquias Queiroz e Jacky Goldman se classificaram para a semifinal da prova C2 1000 metros da canoagem velocidade na Olimpíada de Tóquio (Japão) logo mais, às 21h44 (horário de Brasília), na baía Sea Forest Waterway, na capital japonesa. Se avançarem disputarão a final na sequência, às 23h46.

É SEMIFINAAAAAAAL 🛶



Isaquias Queiroz e Jacky Godmann vencem a bateria do C2 1.000m nas quartas...



E já estão na próxima fase da competição 💪💪#TimeBrasil #CanoeSprint



📸 Julio Cesar Guimarães/COB pic.twitter.com/eKWJBRwMAW — Time Brasil (@timebrasil) August 2, 2021

A dupla brasileira se classificou à semi na noite deste domingo (1º) ao vencer as quartas de final com o tempo de 3min48s11. Isaquias e Goldman estão competindo juntos após lesão do medalhista olímpico Erlon Souza, parceiro de Isaquias na Rio 2016.

“Importante chegar bem amanhã. Vento estava forte, mas superamos isso. Nós treinamos muito, não viemos para cá a passeio, vamos dar o nosso máximo. Não queremos só chegar na final, queremos ganhar medalha”, disse Isaquias, medalhista três vezes na Rio 2016 - duas pratas e um bronze - em depoimento ao Comitê Olímpico do Brasil (COB).

A primeira disputa na noite foi a qualificatória, mas Isaquias e Jacky chegaram em terceiro lugar - apenas os dois primeiros, os chineses Liu Hao e Zheng Penfei avançaram direto para semifinal, ao cravarem 3min37s783. Os parceiros brasileiros chegaram em terceiro com 3min48s378.

"Na eliminatória fizemos uma prova que não foi o suficiente, nos 750m eu já pedi para o Jackie abrir mão para já nos concentramos para as quartas de final. Mas o caminho está feito, estamos bem treinados. E fazer uma prova a mais acaba dando mais ritmo de prova”, completou Isaquias.

Outro representante brasileiro, Vagner Souta, se despediu de Tóquio 2020 ao não se classificar à semi da prova do caiaque (K1) 1000 m. Na qualificatória o matogrossense chegou em quinto e precisou disputar as quartas, mas ficou em terceiro lugar com o 3min52s402, insuficiente para avançar. Garantiram a classificação o russo Maxim Spesivtsev (3min44s136) e o chinês Zhang Dong (3min44s269).